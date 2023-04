Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso: il 2 maggio canta Giusy Ferreri

Concerto possibile grazie alla convenzione stipulata dal Comune con l’assessorato regionale al Turismo

MONREALE, 6 aprile – Sarà quello di Giusy Ferreri il concerto “clou” per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione 2023. La 43enne cantante nativa di Palermo, ma cresciuta in provincia di Milano, si esibirà sul palco di piazza Guglielmo la sera del 2 maggio.

Lo svolgimento del concerto si è respo possibile grazie ad una convenzione stipulata fra il comune di Monreale e l’assessorato regionale al Turismo, che si farà carico dei costi del cachet destinato allartista ed al suo entourage.

A questo scopo il dipartimento Turismo ha emesso un decreto con destina la somma di 50.400 euro all’esibizione della cantante, proprio per il concerto del 2 maggio.

La carriera id Giusy Ferreri è già ricca di importanti riconoscimenti. Ha raggiunto la notorietà nel 2008 classificandosi seconda alla prima edizione italiana del talent show X Factor e pubblicando il singolo di successo Non ti scordar mai di me.

Nella sua carriera ha ottenuto vari riconoscimenti, tra i quali un Premio Videoclip Italiano, un Premio Lunezia, un Sanremo Hit Award, due Venice Music Awards, cinque Wind Music Awards e il premio internazionale European Border Breakers Awards.

Ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo, nel 2011, 2014, 2017 e 2022 rispettivamente con Il mare immenso, Ti porto a cena con me, Fa talmente male e Miele, oltre che a cinque Summer Festival, rispettivamente nel 2014 con Inciso sulla pelle, nel 2015 con Roma-Bangkok, nel 2016 con Volevo te e Ma il cielo è sempre più blu, nel 2017 con Partiti adesso e nel 2018, vincendo insieme a Takagi & Ketra con Amore e capoeira.