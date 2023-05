Applausi ieri sera per gli artisti che ''scherzano'' col fuoco

Apprezzato lo spettacolo del “Teatro del Fuoco” che ha riempito piazza Guglielmo. LE FOTO

MONREALE, 2 maggio – Le sedi nelle quali si erano esibiti erano state tante e prestigiose. Fra queste, non ce ne voglia nessuno, ne mancava una ed era quella di Monreale. Da ieri, questo “gap” è stato colmato ed anche i tantissimi spettatori di piazza Guglielmo hanno potuto godere delle evoluzioni acrobatiche degli artisti del “Teatro del Fuoco”.

L’esibizione è stata lo spettacolo che ha caratterizzato la serata di ieri, penultimo appuntamento fra quelli inseriti nel programma dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Stasera canterà Giusi Ferreri, poi, come tutti i monrealesi (e non) aspettano, le strade saranno invase dalle migliaia di devoti che aspettano il passaggio del “Patruzzu Amurusu”.

Se l’obiettivo dello spettacolo di ieri, come aveva annunciato l’assessore Fabrizio Lo Verso, era quello di emozionare, così come avvenuto nelle serate precedenti, possiamo dire che l’obiettivo è stato centrato. Il “Teatro del fuoco” ha strappato applausi convinti e consensi unanimi. Anche ieri sera, quindi, lo spettacolo proposto dall’amministrazione comunale, non ha tradito le aspettative, riempiendo la piazza (le foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo le riteniamo eloquenti, al riguardo) e soprattutto presentando un biglietto di qualità, che non è facile riscontrare a ogni piè sospinto.

Acrobazie a passo di danza ed a ritmo di musica che la gente ha apprezzato ed applaudito. A maggior ragione, quando queste acrobazie, nella seconda parte dello spettacolo, sono state effettuate in mezzo a quel fuoco che era essenza stessa dello spettacolo e che ha contribuito a rendere più emozionante la performance.

Insomma, chi ha assistito allo spettacolo ieri sera non se ne è pentito ed è tornato a casa arricchito e sicuramente divertito da ciò che hanno proposto gli artisti italiani, slovacchi e ucraini che componevano il cast che si è esibito sul palco di piazza Guglielmo.

Non crediamo di andare lontani dalla realtà dicendo che la performance di ieri sera ha contribuito a tenere alto il già apprezzato livello qualitativo del cartellone del Santissimo Crocifisso, allestito per l’edizione di quest’anno dall’amministrazione comunale, cui adesso toccherà, per il futuro, il difficile compito di alzare ulteriormente l’asticella.