Santa Caterina, tre scrittori allo stesso tavolo: la lettura filo conduttore della cultura

Protagonisti, Enzo Randazzo, Mariella Sapienza e Antonella Vinciguerra

MONREALE, 12 maggio – A Casa Cultura Santa Caterina, in occasione della manifestazione “Libriamoci” e del “Maggio dei Libri” organizzata da Amelia Crisantino, tre scrittori, Enzo Randazzo, Mariella Sapienza e Antonella Vinciguerra, si sono seduti ad uno stesso tavolo.

Dinanzi ad un pubblico di nicchia, hanno raccontato com'è nato il loro amore prima per la lettura e poi per la scrittura, la loro passione per il teatro e per la nostra Terra. Hanno poi promosso il loro ultimo libro: per Enzo Randazzo "Scrivere mi è sempre piaciuto", per Maria Sapienza "Annaluna", per Antonella Vinciguerra "La melodia della lupa". Il pomeriggio, coordinato e moderato da Daniela Balsano, è trascorso tra risate, allegria e consapevolezza di come la cultura sia l'unica arma vincente e che i libri siano gli amici più fedeli. Presente il Sindaco Alberto Arcidiacono.