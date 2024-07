Madonna del Carmine, stilato il programma dei festeggiamenti

Conclusione domenica 14 luglio, con la solenne processione

MONREALE, 2 luglio – E’ stato messo a punto il programma dei festeggiamenti in onore dalla Madonna del Carmine. L’avvio delle iniziative è previsto per venerdì 5 luglio, con l’inizio della novena, la conclusione, domenica 14 con la solenne processione.

In questi giorni il comitato organizzatore sta definendo gli ultimi dettagli per consentire lo svolgimento di una festa in passato molto sentita, poi per tanti anni dimenticata e quindi, negli ultimi tempi rispolverata, per la felicità dei tanti devoti che ogni anno non fanno mancare la loro presenza.

Alle ore 17,30 venerdì alle ore 17:30 è in programma la recita del Rosario, alle 18 la Santa Messa.

Sabato 13 alle ore 17:30 giro dei tamburi di Monreale, quindi domenica 14, alle ore 10 giro dei tamburi di Monreale per le vie cittadine. Alle ore 18 giro della banda musicale “I Fiati della Normanna” della città di Monreale. Alle 18 messa solenne, quindi alle ore 19 conclusione con la processione per le vie del quartiere del Carmine.