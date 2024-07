Applausi per Trinacria Bedda al Festino di Santa Rosalia

Applausi per Trinacria Bedda al Festino di Santa Rosalia

Il gruppo folk si è esibito in corso Vittorio Emanuele. LE FOTO

PALERMO, 16 luglio – Applausi e consensi per il gruppo folkloristico Trinacria Bedda in occasione del Festino di Santa Rosalia a Palermo. È stata una grande emozione per il gruppo monrealese aver fatto parte della festa più grande ed importante della città di Palermo.

Tantissimo il pubblico presente in un contesto ricco di contenuti molto emozionanti. Tra questi il percorso storico dove si è rappresentata la vita della Santuzza, il miracolo che sconfigge la peste. Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda è uscito in corteo dalla cattedrale di Palermo insieme agli altri gruppi sulle note di "Capolavoro" interpretato da "Il Volo".

Poi ha percorso tutto il corso Vittorio Emanuele tra canti e danze ritrovandosi con gli artisti palermitani che si alternavano sul carro di Santa Rosalia in un dinamismo artistico lodevole. Tantissimi i consensi ricevuti. È stata una bellissima esperienza che arricchisce ulteriormente il bagaglio artistico del gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale.