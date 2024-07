Prevenzione incendi, Monreale si dota di due droni di ultima generazione

È l’unico comune in Sicilia a disporre di questi importanti mezzi

MONREALE, 20 luglio – Il Comune di Monreale acquista due droni FireHound di ultima generazione prodotti dalla Vector Robotics, unici in tutta la Sicilia per migliorare le misure di prevenzione e sorveglianza contro gli incendi estivi.

La consegna dei mezzi è avvenuta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del titolare della Vector Robotics, Andrea Beggio e del capo istruttore Alberto Zito, che hanno formato il personale del Comando di Polizia Municipale preposto all’utilizzo dei nuovi droni.

Monreale attualmente è l’unico comune in tutta la regione a possedere mezzi di questo genere rappresentando un vero prototipo per altre amministrazioni comunali che hanno già contattato il comune per ricevere informazioni.

I droni FireHound sono progettati per monitorare ampie aree con un’autonomia di volo eccezionale di oltre 15 ore, utilizzando sensori termici avanzati per rilevare e segnalare tempestivamente la presenza di focolai. Grazie alla loro capacità di operare in modo continuo e silenzioso, questi droni rappresentano uno strumento indispensabile per prevenire incendi e proteggere il patrimonio naturale e le abitazioni del territorio.



Andrea Beggio, CEO di Vector Robotics, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con l’amministrazione comunale di Monreale per rafforzare la prevenzione degli incendi. Il progetto è stato commissionato dal sindaco Alberto Arcidiacono e seguito dall’ex assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Vetde . I droni FireHound sono gli unici droni sviluppati specificatamente per questo scopo e grazie alla loro sorveglianza affidabile e continua, contribuiscono significativamente alla sicurezza delle aree a rischio.”

Le giornate di formazione organizzate da Vector Robotics, hanno assicurato che il personale del comune sia pienamente operativo e pronto a sfruttare al meglio le capacità dei nuovi droni.

L’adozione dei droni FireHound da parte del Comune di Monreale rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza ambientale e una risposta tempestiva alle emergenze. Questo esempio virtuoso potrebbe ispirare altri comuni siciliani a dotarsi di simili tecnologie all’avanguardia per la protezione del territorio.