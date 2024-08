Monreale, arriva la ''Carta dedicata a te 2024''

Servirà per acquistare beni di prima necessità

MONREALE, 1 agosto – Parte da settembre la possibilità di usare la Carta dedicata a te, la misura che prevede 500 euro in una sola tranche annuale per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui che non abbiano già sussidi.

Lo rende noto l’assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo. Il Comune di Monreale ha avuto accesso all’elenco provvisorio Inps dei 2035 nuclei beneficiari residenti nel territorio monrealese. Per ulteriori informazioni gli interessati si possono collegare al sito www.comune.monreale.pa.it

I beneficiari del contributo sono stati individuati direttamente dall’Inps (nei limiti delle carte assegnate ai comuni) tra i cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel territorio di Monreale.

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (come pane, latte, carne, uova, tonno ecc) con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti. In alternativa ai carburanti, con il sussidio possono essere acquistati abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. L’Inps entro il 24 luglio 2024, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web, insieme alle istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune.

Criteri di priorità: ecco a chi spetta. Il primo criterio di priorità è riferito all’età dei minori e alle famiglie con almeno 3 componenti (nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso). Immediatamente dopo saranno favoriti i nuclei composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006 (sempre con priorità a famiglie con l’Isee più basso). Infine, alle famiglie con almeno tre componenti partendo da quelle con Isee più basso indipendentemente dai figli minori.

“Ringrazio Anna Maria La Corte funzionario dei Servizi Sociali e tutto lo staff che ha lavorato alla predisposizione di tutti gli adempimenti amministrativi che anno consentito di poter ottenere questo beneficio a sostegno dei nuclei familiari che potranno godere di questi benefici”.