Torneo dei Quartieri, Giangreco: ''Manifestazione all’insegna della lealtà sportiva''

“È stato ancora una volta un successo, un plauso all’organizzazione”

MONREALE, 5 agosto – “La splendida finale della terza edizione del torneo dei quartieri e frazioni rappresenta l’ennesimo successo sia a livello tecnico per la qualità espressa in campo dagli atleti, sia in termini di partecipazione di pubblico che ogni sera ha regalato un tifo da vero stadio da parte di tifosi e cittadini che hanno dimostrato grande entusiasmo per questa manifestazione”.

Lo afferma l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco (nella foto) che ieri a sera ha presenziato alla partita tra Aquino e San Martino che ha concluso l’edizione 2024 del torneo.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione - aggiunge Giangreco - per aver visto lo svolgersi della manifestazione con grande senso di lealtà e sportività che ha contraddistinto in modo particolare ogni dirigente e successivamente i componenti di ogni team. Un plauso agli organizzatori che si sono impegnati per la realizzazione e alla stampa che ha seguito tutte le serate ed in particolare alla redazione di Monreale News che ha realizzato tutte le dirette delle partite consentendo ad un largo pubblico di seguire le partite”.