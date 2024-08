La tela di Penelope della raccolta rifiuti

Gli operari della Ecolandia puliscono, gli incivili poco dopo gettano nuovamente per strada i loro sacchetti. LE FOTO

MONREALE, 10 agosto – Fa caldo, tanto caldo. Ce ne accorgiamo tutti. Lavorare, soprattutto se sotto il sole, diventa estremamente faticoso. Farlo, però, sapendo che il lavoro è stato utile servirebbe almeno per dare un po’ di sollievo morale.

E invece, no. Nemmeno quello. Si lavora, si suda, si sbuffa, col risultato di accorgersi, poco dopo, che il duro lavoro svolto è andato a farsi benedire.

Oggi gli operai della ditta Ecolandia, su disposizione dell’assessore ai Servizi Ambientali Giulio Mannino, sotto la guida del coordinatore Fabio Adimino, hanno dato vita ad una maxi operazione di raccolta dei rifiuti abbandonati in alcune zone di Monreale. Lavoro, che fa parte della quotidianità, in virtù del contratto di servizio sottoscritto dall’azienda con il Comune di Monreale, ma che, ci vuol poco a capirlo, in giornate torride come quella odierna diventa particolarmente arduo.

Peccato che al termine dell’operazine, dopo tanto sudore, ci siano sempre (probabilmente soliti) incivili che – come se nulla fosse – provvedono a conferire nuovamente i loro sacchetti, infischiandosene del lavoro e della fatica altrui, ma soprattutto di ogni regola del vivere civile.

La foto che postiamo a corredo di questo articolo parla chiaro. È stata scattata al Cres qualche minuto dopo che gli addetti avevano finito di raccogliere i rifiuti abbandonati che avevano trasformato la zona in una discarica a cielo aperto.

Per la cronaca, analogo lavoro era stato svolto pure al bivio Fiore, piazzale Candido e in altre zone caratterizzate dall’abbandono selvaggio della spazzatura.

Ora, va da sé che così non funziona, Hai voglia di raccogliere i rifiuti se dopo 10 minuti i sacchetti giacciono nuovamente sotto il sole, emettendo l’odore nauseabondo che il calore dei raggi del sole contribuisce a propagare nell’aria.

“Faccio appello al senso civico dei cittadini – fa sapere ancora una volta l’assessore Mannino – ribadendo che solo un comportamento civile e le buone pratiche di raccolta differenziata possono far andare le cose come si deve. Ricordo che da lunedì diverse zone del territorio, grazia alla collaborazione con la polizia della Città Metropolitana, vedranno l’utilizzo delle telecamere. Ovviamente che sarà beccato a conferire irregolarmente, sarà multato”.