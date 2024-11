Attiva da domani la nuova sede di Assoced e Lait a Monreale: un riferimento per il Sud Italia

La nuova sede, in Piazza Guglielmo, rafforza la presenza nel meridione dell’associazione

MONREALE, 12 novembre — Le associazioni Assoced – Associazione italiana centri elaborazione dati – e Lait – Libera associazione italiana dei consulenti tributari e dei servizi professionali, aderenti alla Confterziario (…)

(…) attiveranno domani 13 novembre la loro nuova sede a Monreale, in piazza Guglielmo 11, rafforzando la propria presenza nel Sud Italia. L’apertura di questo nuovo ufficio rappresenta un passo significativo per l’associazione, che punta a garantire un supporto capillare e tempestivo a livello territoriale.

La cerimonia di inaugurazione, avvenuta sabato scorso, ha visto la partecipazione del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, del presidente di Lait e Segretario Generale di Assoced, Giancarlo Badalin, del responsabile dell’ufficio legale nazionale di Assoced, Francesco Noto e della responsabile della sede di Monreale, Francesca Lo Faso. A porgere i suoi saluti, con un video messaggio, anche il presidente e fondatore di Assoced e attuale presidente di Confterziario, Fausto Perazzolo Marra, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dal sistema Confterziario e le associazioni aderenti. A svolgere il ruolo di mediatore, era presente Mario Micalizzi.

Al tavolo dei saluti il sindaco Arcidiacono ha dichiarato: “Questa è un’attività fondamentale per un territorio vasto come il nostro. L’offerta che darete per i concittadini sarà ben accolta e questo viaggio è soltanto all’inizio. Scegliere Monreale non era scontato: c’è piena e incondizionata disponibilità da parte dell’amministrazione”.

“Monreale è una città con una cultura e una storia straordinaria e per noi è un onore ed un grande privilegio essere presenti su questo territorio. Avere la vicinanza dell’amministrazione comunale è un ulteriore stimolo a fare sempre meglio il nostro lavoro, quando si inizia qualcosa di nuovo ci vuole incoraggiamento ed è per questo che ho particolarmente apprezzato l’intervento del Sindaco “ ha invece detto il presidente di Lait e segretario generale di Assoced, Badalin.

Francesco Noto ha poi concluso i saluti dichiarando: “Siamo consapevoli del percorso che ci aspetta, crediamo nel progetto in cui hanno creduto Marra e Badalin anni fa. Con animo sereno – continua Noto – ribadiamo il nostro impegno per lo sviluppo di questa nuova sede delle associazioni Assoced e Lait che coinvolge tutto il Sud”.

Le Associazioni Assoced e Lait che hanno sede legale e operativa a Padova, una sede di rappresentanza a Roma e ora anche una sede operativa a Monreale rappresentano le imprese del settore centri elaborazioni dati (CED), imprese ICT, Professionisti digitali e S.T.P e i Tributaristi ai sensi della Legge numero 4 del 2013.

La sede di Monreale, progettata dall’architetto Giulia Pellegrino, metterà a disposizione di tutte le imprese associate, ed in sinergia con i servizi già offerti dalla sede nazionale, l’attività politico sindacale e di rappresentanza delle imprese, le convenzioni e gli accordi che Assoced e Lait mettono a disposizione del sistema associativo, la formazione per gli addetti ed i professionisti, i servizi offerti dagli Enti Bilaterali EBCE e Fondo EASI, i servizi fiscali nonché l’assistenza legale e stragiudiziale e l’assistenza in mediazione civile e commerciale, grazie alla partnership con l’organismo Medea, presente nella persona dell’avvocato Catalano, specializzato in mediazione e arbitrato. Questo rappresenta un’opportunità importante per risolvere controversie in modo rapido ed efficiente, evitando lungaggini burocratiche.

L’apertura della sede di Monreale conferma l’impegno di Assoced e Lait nel consolidare la propria rete di servizi su scala nazionale, offrendo una presenza fisica che copra tutte le macro-aree del Paese, dal Nord al Centro fino al Sud.

Monreale diventa quindi un nuovo polo di riferimento per le attività di Assoced e Lait, con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi anche nel Meridione, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.