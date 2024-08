Monreale, paura per alcune ore per una ragazza temporaneamente scomparsa: adesso è stata ritrovata

La mamma, attraverso i social, aveva lanciato un appello

MONREALE, 23 agosto – Sono state ore di angoscia quelle che ha vissuto una famiglia monrealese, che ieri sera non ha visto tornare a casa la propria figlia Evelyn. Fortunatamente, poco dopo l’ora di pranzo di oggi la ragazza è stata ritrovata e sta bene.

La vicenda aveva visto coinvolta tutta la comunità cittadina che, attraverso i social, e con il classico metodo del passaparola, si era attivata per dare massima diffusione della notizia, nel tentativo, fortunatamente riuscito, di fornire indicazioni alla famiglia, per ritrovarla.

Lo stesso primo cittadino, Alberto Arcidiacono, sul proprio profilo facebook, aveva rivolto un accorato appello a chiunque potesse fornire utili indicazioni.

A lanciare l’appello era stata la madre, che dalle 19 di ieri non aveva notizie della figlia e che, proprio per questo motivo, si era fortemente preoccupata, presentando la denuncia di smarrimento alla stazione dei carabinieri di Monreale, che adesso indagano sulla vicenda.

Quello che più conta, però, è che la ragazzina sia stata ritrovata, che sia tornata a casa dai propri genitori e che sta bene.