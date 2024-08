Bivio Fiore, la questione è ancora aperta: il comune valuta l’annullamento delle multe elevate in autotutela

Continua a non avere la pace la vicenda del conferimento irregolare a Giacalone

MONREALE, 31 agosto – È tutt’altro che chiara e tutt’altro che risolta la situazione relativa alle sanzioni elevate ad alcuni cittadini per il conferimento irregolare al bivio Fiore, a Giacalone.

Da qualche giorno, come è noto e come anche la nostra testata ha fatto sapere, l’amministrazione comunale, dopo aver stretto un accordo con la polizia della città metropolitana, è impegnata in un’azione repressiva, finalizzata a castigare il deplorevole costume di abbandonare i rifiuti lungo la pubblica via. E il bivio Fiore, purtroppo, è uno dei luoghi più “gettonati” da chi decide di infischiarsene delle regole.

Non sono mancate, però, le lamentale soprattutto sostenute da chi, per impegni di lavoro o per problematiche varie, non riesce a conferire i rifiuti nell’orario in cui (ore 6-11) al bivio è attiva la postazione mobile organizzata dalla ditta Ecolandia.

Anche perché, pare che chi è stato sorpreso a conferire potrebbe essere pure accusato di abbandono di rifiuti. Un fatto, che implicherebbe, pertanto, anche delle conseguenze penali.

Proprio per capire meglio la situazione, quindi, e cercare di risolvere la questione in maniera meno “invasiva”, l’amministrazione comunale sceglie una via interlocutoria, chiedendo – in autotutela – l’annullamento dei verbali, per evitare, eventualmente, di dover poi pagare le conseguenze.

“Fatto questo – fa sapere sui social il consigliere comunale, Giusy Madonia, componente della commissione Affari Istituzionali – si procederá alla visione dei filmati e alla valutazione dei singoli casi.

Cittá Metropolitana, verificata la presenza di eventuali vizi, potrà annullare le multe e correggersi senza attendere la decisione di un giudice.

Viceversa – prosegue – si ricorrerà al giudice di pace con una relazione dell’amministrazione che spiegherà che Città Metropolitana sta interpretando erroneamente un sistema da sempre adottato.

Si ricorda a tutti gli utenti - conclude - che, nell’attesa di un rapido chiarimento, è vietato lasciare sacchetti per terra e che in assenza dell'operatore, o della postazione è possibile conferire presso tutti gli altri centri di raccolta comunali”.