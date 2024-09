Rifiuti in via Regione Siciliana, protestano i residenti

Lamentano, a questo proposito, pure la presenza di topi. LE FOTO

MONREALE, 7 settembre – Si lamentano i cittadini di via Regione Sicilia, della zona vicina all’ex Cres, dove una discarica a cielo aperto, oltre ad uno spettacolo di estremo degrado, dà luogo alla presenza di grossi topi, che agiscono indisturbati.

“Non si può negare ed è sotto gli occhi di tutti – scrivono alla nostra redazione – che purtroppo il fenomeno dell'abbandono selvaggio da parte di cittadini che non rispettano le regole regna imperterrito ,ma da tempo noi cittadini residenti in via Regione Siciliana, abbiamo segnalato, anche attraverso le pagine di questo giornale, che proprio dove la mattina è allocata la postazione del centro di raccolta, per intenderci di fronte all'ex Cres, la presenza di una discarica a cielo aperto dove dei grossi roditori fanno da padroni.

Il nostro auspicio è che la ditta Ecolandia ci possa dare una risposta celere. Soprattutto in termini di fattibilità come è stata data all'ex sindaco di Monreale, Salvino Caputo”.