Scrutatori di seggio elettorale, aggiornamento dell’albo unico comunale: ecco cosa fare

Le domande si possono presentare entro il prossimo mese di novembre

MONREALE, 17 settembre – L’ufficio elettorale rende noto a tutti gli elettori e le elettrici del Comune di Monreale che desiderano l’iscrizione nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale (…)

(…) che da oggi possono presentare domanda intestata al sindaco del Comune di Monreale entro il mese di novembre 2024 dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:

essere elettore del Comune; essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e dichiarando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del DPR 30 marzo 1957, n. 361Gli elettori già inseriti nell’albo non devono presentare nuova domanda.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale o scaricabili dal Sito web – www.comune.monreale.pa.it

La domanda può essere inoltrata mediante consegna a mano presso l’Ufficio di Protocollo sito in piazza Vittorio Emanuele o presso l’Ufficio Elettorale sito in piazza Inghilleri, o mezzo mail all’indirizzo comune.monreale@pec.it o elettorale@comune.monreale.pa.it

Gli elettori già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il mese di dicembre 2023 la cancellazione dall’albo, utilizzando i moduli disponibili presso l’ufficio elettorale o scaricabili dal Sito web – www.comune.monreale.pa.it