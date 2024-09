Piazzetta Vaglica, successo ieri sera per il live show di Maledeo

Lo spettacolo musicale è stato sostenuto dai commercianti da alcuni sponsor

MONREALE, 23 settembre – un’altra serata di balli e canti ieri sera in piazzetta Vaglica con la “Domenica italiana” ed il live show di Maledeo, spettacolo promosso nell’abito dell’estate monrealese con la collaborazione dei commercianti della piazzetta.

Si è trattato di una serata allegra, voluta dall’assessore Salvo Giangreco, e sostenuta da un gruppo di sponsor. Soddisfatti i commercianti, dal momento che tanta gente ha partecipato alla serata ballando e cantando nel corso del dello show che ha coinvolto tantissima gente che ha chiesto anche il bis delle sue canzoni. Un esperimento ben riuscito – si legge in una nota del comune – quello di creare dei momenti musicali e spettacoli lungo le vie della città per far conoscere anche gli altri spazi e valorizzare i locali e i prodotti tipici del territorio.