Abbiamo agito a tutela della pubblica incolumità

L’assessore Romano risponde ai Fiati della Normanna sulla questione ex mobilificio Mulè

MONREALE, 25 settembre – “L’amministrazione ha agito a tutela della salvaguardia della pubblica incolumità, chiedendo ai soci di lasciare i locali che sono a rischio crollo”.

Lo rende noto l’assessore al Patrimonio, Antonella Romano (nella foto), rispondendo all’associazione bandistica “I Fiati della Normanna” che ieri, sulle pagine di Monreale News, aveva lamentato lo stato di abbandono nel quale affermava di essere stata lasciata, dopo aver dovuto abbandonare i locali dell’ex mobilificio Mulè nei quali aveva sede.

L’assessore afferma, inoltre, di aver chiesto di sgomberare i locali per problemi di sicurezza, in quanto nei locali si è verificata la caduta di alcune parti dei soffitti, ribadendo come già da tempo si sia prodigata attraverso gli uffici comunali per individuare altre sale idonee per i soci dell’associazione i “Fiati della Normanna” per continuare a svolgere regolarmente le loro lezioni e i loro corsi. “La nostra decisione di chiedere alle associazioni di lasciare l’edificio Mulè – conclude l’assessore Romano – tende esclusivamente a garantire la sicurezza di tutti ed evitare dei rischi”.