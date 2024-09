Grandi artisti, grande repertorio: la Settimana di Musica Sacra vuole stupire tutti

La 66ª edizione della rassegna è stata presentata stamattina a Palazzo Arcivescovile

MONREALE, 27 settembre – La 66ª Settimana di Musica Sacra di Monreale, in programma dall' 11 al 19 ottobre, si preannuncia come un evento di grande rilievo arricchito dalla presenza di artisti di fama internazionale e da un repertorio che attraversa secoli di musica sacra concentrandosi sul tema del canto.

L’edizione numero 66

Il progetto artistico della 66a Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale, che include una prima esecuzione assoluta e quattro prime esecuzioni a Palermo, spiega il professore Dario Oliveri che ha lavorato alla realizzazione del programma “prende le mosse dalla riconferma, da parte di Papa Francesco, dell’insostituibile valore della preghiera quale strumento di dialogo fra il genere umano la sfera del Divino.

Cogliendo tale spunto, e considerando la vocalità quale altissima forma di preghiera attraverso la musica, il calendario della 66a Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale s’incentra soprattutto – seppure non esclusivamente – sul tema del canto, con particolare riferimento alle forme assunte in vari luoghi e momenti della storia cristiana dalla riflessione sui temi della redenzione e della devozione mariana”.

"Registrare, anno dopo anno, in occasione della Settimana Internazionale di Musica Sacra apprezzamenti sempre crescenti e significativi da parte dei tanti spettatori e turisti è la conferma della capacità di una rassegna di offrire una proposta musicale e culturale, completa e di alto profilo arricchita da ulteriori virtuosi elementi quali, arte, storia e spiritualità rispetto ad un territorio, quale quello di Monreale, che per sua naturale vocazione e per il prezioso patrimonio architettonico e storico posseduto si presenta già fortemente attrattivo anche sotto il profilo turistico”, dice Elvira Amata, assessore regionale al turismo, “voglio davvero augurare la migliore riuscita della rassegna formulando, al contempo, un sentito ringraziamento rivolto alle Istituzioni che hanno fattivamente collaborato e a tutti coloro che hanno assicurato il sostegno determinando - ne sono certa - anche quest'anno risultati unici e rendendo ogni esibizione una esperienza autentica e coinvolgente".

Il vicesindaco di Monreale, Riccardo Oddo, ha portato i saluti del sindaco Arcidiacono ed ha ringraziato l’arcivescovo Gualtiero Isacchi per l’ospitalità, la Regione e la Foss per l’organizzazione della rassegna: “Siamo felici che la rassegna continui nel corso degli anni soprattutto per le nuove generazioni e per la grande affluenza di turisti e appassionati della Musica Sacra. E’ un appuntamento di punta dell’autunno siciliano e su questo e altri eventi che vogliano puntare sempre di più”.

“La settimana internazionale di Musica Sacra di Monreale rappresenta un appuntamento importante per la Fondazione Orchestra Sinfonica”, spiega il commissario della Foss, Margherita Rizza, “con i professori dell’orchestra che si confrontano con un repertorio sfidante in un luogo carico di storia come il Duomo di Monreale".

I concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Programma e Protagonisti:

- 11 ottobre 2024:

- Concerto d'inaugurazione presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- L'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Daniel Smith eseguirà:

- Vaughan Williams: Fantasia su un tema di Thomas Tallis (prima esecuzione a Palermo)

- Liszt: Dante-Symphonie versione per coro femminile, coro di voci bianche e orchestra (prima esecuzione a Palermo)

- Collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con la Cantoria e il Coro di Voci Bianche diretti rispettivamente da Giuseppe Ricotta e Riccardo Scilipoti.

- 12 ottobre 2024:

- "Riforma e Controriforma" presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- Soprano Gabriella Costa con l'Ensemble Le Brun, diretti dal violinista Francesco La Bruna, eseguiranno:

- Biber: Sonata XI e Sonata X "La Crocifissione" (prima esecuzione a Palermo)

- Pachelbel: Due corali per organo

- Boccherini: Stabat Mater G 532 (prima esecuzione a Palermo)

- 13 ottobre 2024:

- The Ring Around Quartet incontra Gianni Gebbia presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- Un programma di musiche polifoniche e improvvisazioni, con il soprano Vera Marenco, contralto Manuela Litro, tenore Umberto Bartolini, baritono Alberto Longhi e controtenore Guido Ripoli, accompagnati da Gianni Gebbia al sassofono soprano. Canti del repertorio medievale italiano e francese.

- 15 ottobre 2024:

- "Italia e Germania nell'epoca barocca" presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- Soprano Sandrine Piau accompagnata dall’Arianna Art Ensemble, diretta da Giulio Prandi, eseguiranno:

- Vivaldi: Concerto per archi in sib RV 163 e O qui Coeli terraeque serenitas RV 631

- Händel: Concerto grosso in mi minore e arie da Alexander Balus e Esther

- Vivaldi: Concerto per flauto dolce RV 443

- 16 ottobre 2024:

- "Maestri napoletani alle corti d'Europa nel Secolo dei Lumi" presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- Soprano Valentina Varriale accompagnata dalla Cappella Neapolitana, diretta da Antonio Florio, eseguiranno brani di Duni, Perez e Jommelli.

- 17 ottobre 2024:

- "Il Prete rosso a Monreale: Concerti di Antonio Vivaldi" presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- Ensemble di Musica Antica del Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo, diretti da Ignazio Maria Schifani, eseguiranno:

- Vivaldi: Concerto in sol minore RV 157, Concerto in re minore RV 129 e altre opere, con il fagottista Alessandro Nasello e i violoncellisti Alessandro Palmeri e Daniele Lorefice.

- 18 ottobre 2024:

- "Musiche per la Cappella Sistina" presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- I Tallis Scholars, diretti da Peter Phillips, eseguiranno musiche di Palestrina, Allegri, Josquin Desprez e altri.

- 19 ottobre 2024:

- Concerto conclusivo presso il Duomo di Monreale alle ore 21.

- Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Emanuele Andrizzi con Domenico Nordio al violino, eseguiranno:

- Franco Mannino: Adagio per archi op. 572

- Ottorino Respighi: Concerto gregoriano per violino e orchestra

- Arthur Honegger: Sinfonia n. 3 "Liturgica"