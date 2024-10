Monreale, da oggi il servizio Idrico e fognario del Comune passa all’Amap

Ecco le informazioni utili per i cittadini

MONREALE, 1 ottobre – Da oggi l’Amap prende in carico anche la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Monreale. Sono in corso le complesse attività di acquisizione del database utenza finalizzato anche all’avvio della fatturazione.

Tutti i cittadini potranno effettuare le segnalazioni inerenti eventuali disservizi sul servizio idrico e su quello fognario, al seguente numero verde di Pronto Intervento:

PRONTO INTERVENTO numero verde 800050911 (orario continuato 24h/7 gg)

Per le informazioni di natura commerciale, è invece attivo il numero verde 800915333 (dal lunedì al venerdì 8– 18, sabato 8–13)

Fino a quando non sarà completato l’iter finalizzato all’acquisizione dell’elenco delle utenze del servizio idrico integrato del Comune sul database societario, gli utenti potranno formalizzare le richieste inerenti nuovi allacci idrici e fognari nonché l’aggiornamento dei dati contrattuali (volture e disdette dei contratti già in essere) presso tutti gli sportelli utenza Amap presenti sul territorio, nonché tramite email all’indirizzo assistenza.web@amapspa.it o tramite PEC all’indirizzo clienti.amapspa@pec.it.

Tali richieste potranno però essere evase solo dopo il completamento dell’acquisizione a sistema dell’elenco utenze ricevuto dal Comune di Monreale: in tal senso la Società darà opportuna informativa.

Si ricorda infine che l’utente “ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale dell’Amap SpA l’accesso ai misuratori idrici per il rilievo dei consumi”.

Il personale incaricato della rilevazione provvederà alla sostituzione di eventuali lucchetti privati con quelli di proprietà Amap le cui chiavi, se non consegnate in loco al momento dell’installazione del contatore in presenza dell’utente, potranno essere ritirate presso gli sportelli societari indicati sul sito istituzionale.