Interruzione dell’energia elettrica, disservizi nell’erogazione idrica in alcune zone del territorio

L’assessore La Corte: “Non risultano danni alla rete idrica”

MONREALE, 2 ottobre – L’assessore ai Servizi a Rete Giovanni La Corte comunica alla cittadinanza che a causa di una interruzione di energia elettrica da parte di Enel al sistema idrico, (…)

(…) in mattinata potrebbero verificarsi delle interruzioni nell’erogazione dell’acqua nella parte bassa di Monreale e nelle zone della Bavera, Pezzingoli, Strazzasiti, Barone, Favara e via Linea Ferrata. I tecnici dell’Enel stanno già intervenendo per riportare la situazione alla normalità’. Intanto non sono emersi guasti alla rete idrica.