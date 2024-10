Il consigliere Lo Coco fa parte della maggioranza, la sua interrogazione è inopportuna

"Fa confusione fra i vari guasti. Avrebbe fatto meglio a chiedere chiarimenti al sindaco"

MONREALE, 9 ottobre – Un botta e risposta che forse denota qualche frizione all’interno della maggioranza, che vede la frazione di Pioppo come terreno di scontro.

Ieri era partita la denuncia del consigliere comunale Pippo Lo Coco che lamentava la presunta incuria dell’amministrazione comunale sul disagio derivante dalla fuoriuscita di liquami lungo la Provinciale della borgata, per la quale ha presentato un’interrogazione consiliare, oggi arriva la piccata replica dell’assessore ai Servizi a Rete, Giovani La Corte, peraltro anch’egli originario di Pioppo.

“Il consigliere Lo Coco, forse preso dall’entusiasmo di aver appreso di un disagio – scrive La Corte non senza polemica – ha deciso di esternare agli organi di stampa il suo pensiero sulla vicenda idrica e fognaria, dimenticandosi che fa parte di una maggioranza che governa la città. Sarebbe stato opportuno prima di presentare la sua interrogazione all’amministrazione di cui fa parte, chiedere chiarimenti al sindaco Alberto Arcidiacono, che avrebbe provveduto a rendere più chiara la questione

Ritengo – continua La Corte – che il consigliere Lo Coco abbia fatto un po’ di confusione tra i vari guasti e i tempi, buttando ombre sull’operato dell’amministrazione e degli uffici. La perdita del 26 luglio è stata risolta dopo pochi giorni grazie a un intervento di somma urgenza che l’amministrazione comunale ha concordato con gli uffici.

La Corte, quindi, elenca una serie di operazioni realizzate per risolvere la questione della perdita fognaria di via Provinciale 380 a Pioppo che aveva già affrontato con i tecnici del Comune già dal 5 settembre scorso e non come aveva “falsamente” dichiarato il 26 luglio nel corso di una processione.

“Il 12 settembre – afferma l’assessore – attraverso il servizio idrico comunale, è stato dato incarico alla ditta di manutenzione di intervenire per lo spurgo della condotta fognaria interessata ed il giorno successivo si è intervenuti con un autospurgo per verificare la possibilità di liberare la condotta ed agevolare il deflusso dei liquami che si era notevolmente ridotto. Dopo alcuni giorni dall’intervento, probabilmente a seguito del temporale di quei giorni, la perdita si è rimanifestata. Il servizio idrico ha provveduto alla ricognizione dei pozzetti esistenti a monte della fuoriuscita, determinando di procedere alla impermeabilizzazione del fondo dei pozzetti in argomento. Si rende noto, inoltre, che l’intervento di impermeabilizzazione è previsto domani.

Mi scuso – ha concluso La Corte – per i disagi creati ai miei concittadini, ma per il bene comune sarebbe meglio che il consigliere Lo Coco, che credo faccia parte di una maggioranza che fa capo al sindaco, prima di creare inutili allarmismi sulla stampa si informasse sulla reale attività condotta dagli uffici, evitando, di fatto, di screditare il lavoro fatto da tutti”.