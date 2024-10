Commemorazione dei defunti, ecco gli orari d’apertura dei cimiteri nel prossimo weekend

Dal 31 ottobre al 2 novembre ingresso dalle 8 alle 17

MONREALE, 25 ottobre - In occasione della prossima festività della “Commemorazione dei Defunti” del prossimo weekend, considerato che si prevede una notevole affluenza di visitatori nei Cimiteri di Monreale e di Grisi (…)

(…) l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno ampliare l’orario di accesso per il periodo che va dal 31 ottobre al 2 novembre. L’ingresso nei cimiteri sarà garantito dalle 8 alle 17 nei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre.

In questi giorni saranno sospesi tutti i lavori edili e di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la costruzione delle cappelle e sepolture gentilizie all’interno dei cimiteri. È stata disposta, inoltre, la chiusura dei cimiteri di Monreale e Grisì, nei giorni 28 e 29 ottobre, per consentire la pulizia straordinaria delle aree cimiteriali. Nei giorni 1 e 2 novembre, infine, sarà vietato l’ingresso ai cimiteri di qualsiasi mezzo di trasporto privato (anche per i disabili muniti di permesso).