La monrealese Marta Minasola vince il concorso di bellezza “Miss Principessa d'Europa”

La kermesse si è svolta a Sciara domenica scorsa

SCIARA, 21 novembre – La sedicenne monrealese Marta Minasola ha vinto il primo premio del concorso di bellezza “Miss Principessa d'Europa” che si è svolto a Sciara, provincia di Palermo domenica scorsa.

La ragazza, si legge in una nota dell’organizzazione, è stata apprezzata, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua eleganza ed ha guadagnato il voto assoluto della giuria presieduta dal talent scout Conny Severini.

Il concorso “Miss Principessa d'Europa” consiste in uno dei quattro nella TOP 5 del CIP Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo, già partner di contest internazionali come Miss Super Talent, Miss International, Miss Europe International.

Le miss elette da Miss Principessa d'Europa, spesso sono rappresentanti italiane in concorsi mondiali, con oltre 50 milioni di contatti generati ogni anno. Il Presidente Devis Paganelli, produttore televisivo e talent scout agente di molti VIP, ospita svariate personalità del mondo della tv, della moda e dello spettacolo ad ogni edizione, che viene diffusa in onda nazionale su Sky, Digitale Terrestre, Amazon e in Streaming sui social.

Le selezionate durante le selezioni partecipano alla Finale Regionale di competenza che decreta una possibile vincitrice assoluta della selezione che di diritto parteciperà alla finale nazionale che si svolgerà a Roma il 13 settembre 2025 presso Cinecittà World, mentre tutte le altre premiate della serata potranno partecipare ad una nuova selezione in ambito regionale.