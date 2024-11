Attentato intimidatorio di Altofonte, Intravaia: “Teniamo alta la guardia”

Il parlamentare regionale è componente della Commissione Regionale Antimafia

MONREALE, 21 novembre - “Un atto di ferocia inaudito su cui sono certo i Carabinieri faranno luce al più presto”.

Non nasconde il suo sconcerto il deputato regionale di FI Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, per quanto accaduto ad Altofonte ad un imprenditore che ha subito una terribile intimidazione mafiosa, di cui sono rimasti vittime due animali innocenti: un cavallo e una mucca gravida.“Quello che è accaduto – ha commentato Intravaia – sembra nella descrizione il set di una scena cinematografica e, invece, purtroppo è la dura realtà nel nostro territorio. La mafia è sempre la stessa, violenta e priva di umanità verso ogni creatura, innocente o meno. Un fatto gravissimo che ci conferma la necessità di tenere alta la guardia e continuare in ogni modo il contrasto alla criminalità organizzata, con la repressione e con la prevenzione”.