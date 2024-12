Crisi idrica, dalla Protezione Civile un’autobotte da 10 mila litri per Monreale

La Regione garantirà pure l’operatività del mezzo

MONREALE, 9 dicembre – La Protezione Civile regionale finanzia l’acquisto di un’autobotte da 10 mila litri per contrastare l’emergenza idrica del territorio.

L’assegnazione arriva dopo la richiesta presentata dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, che il dipartimento regionale ha esaudito disponendo l’acquisto di un mezzo e stanziando per questo la somma di 137.800 euro. Il mezzo sarà consegnato nel prossimo mese di gennaio.

Sì procederà adesso alla firma di una convenzione con l’Ufficio di Protezione civile che si impegna, fra l'altro, a garantire l'operatività del mezzo, intestato al Comune di Monreale. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento alla Protezione civile e al suo responsabile, Salvo Cocina per questo importante risultato che darà un grande contributo per la risoluzione di problematiche legate alla emergenza idrica nel territorio monrealese.

“Grazie a questo nuovo mezzo - ha dichiarato l’assessore Giuseppe Di Verde potremo fronteggiare l’emergenza. Un plauso va anche ai nostri dipendenti comunali Benedetto Sciortino e Filippo Modica che si sono attivati per la presentazione dell’istanza”.

“Attraverso il potenziamento del parco pubblico di autobotti – aggiunge il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, Marco Intravaia – il Governo regionale si prepara a contrastare l’emergenza e ad affrontare la prossima stagione estiva. Speriamo che i livelli di pioggia nei prossimi mesi invernali possano fare rientrare l’allarme siccità, ma è chiaro che dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni eventualità e a Monreale, insieme al sindaco Alberto Arcidiacono e all’assessore al ramo Giuseppe Di Verde, stiamo lavorando a questo obiettivo. Ringrazio il Governo regionale e il dipartimento regionale della Protezione civile”.