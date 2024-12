Ancora guasti agli impianti idrici, di nuovo a secco diverse zone della città

Disagi sono previsti anche per i prossimi giorni

MONREALE, 15 dicembre – Non si attenuano i problemi di approvvigionamento idrico in alcune zone della città.

Un ulteriore guasto, infatti, si è verificato, lasciando a secco numerosi cittadini, nonostante l’installazione di una nuova pompa di sollevamento al pozzo Rinazzo, come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore Riccardo Oddo.

Il guasto di stamattina non ha consentito di poter garantire la regolare erogazione dell’acqua in buona parte della città. Nei prossimi giorni, inoltre, potrebbero verificarsi ulteriori disagi anche se come comunicato dal sindaco Alberto Arcidiacono, l’amministratore si sta attivando per dare priorità al ripristino del pozzo Rinazzo e alla risoluzione di tutte le problematiche legate al suo funzionamento.

Già a partire dalle prime ore di questa mattina sono state aiutate diverse famiglie con l’approvvigionamento di acqua trasportata con le autobotti, grazie all’aiuto dei volontari delle associazioni di protezione civile Overland e Evergreen. Pertanto, anche nella giornata di domani si potrà segnalare alla Protezione civile la necessità di richiedere risorse idriche.

L’assessore Oddo, assieme al collega della Protezione civile Giuseppe Di Verde ha ringraziato i presidenti delle associazioni Overland e Evergreen e i tutti i volontari, che si sono impegnati per risolvere l’emergenza e assistere i cittadini in un momento di difficoltà.