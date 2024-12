Museo multimediale: per entrare serviranno 10 euro, i monrealesi ne pagheranno 3

Il comune stabilisce prezzi e orari per le visite: previste anche altre forme di riduzione

Il museo è tra i più grandi d’Europa ed il primo esempio nel Sud Italia di spazio espositivo permanente e multimediale nel quale lo spettatore può immergersi progressivamente in un’esperienza.

Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 tranne giorno 31 dicembre che rimarrà aperto dalle 9 alle 13, tranne festivi e prefestivi. Attraverso una delibera di Giunta è stato stabilito il costo del biglietto di ingresso che sarà così suddiviso: 3 euro per residenti del Comune di Monreale, 7 euro ridotto per gruppi e convenzione per Costa Crociere, 5 euro per militari e Cral, 2.50 euro per scuole, over 65, biglietto intero 10 euro.