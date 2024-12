La Regione vara misure di sostegno per investimenti nel settore turistico

L’assessore Battaglia nei prossimi giorni organizzerà un incontro con i consulenti

MONREALE, 31 dicembre – L'assessore al Turismo, Nadia Battaglia informa le imprese alberghiere ed extra-alberghiere del territorio che è stato pubblicato un importante avviso della Regione Sicilia che prevede la concessione di agevolazioni a fondo perduto per investimenti nel settore turistico.

Le agevolazioni, che possono arrivare fino al 80 per cento dell'importo, sono destinate a sostenere acquisti, ristrutturazioni e costruzione di fabbricati adibiti ad attività turistico-alberghiere, comprese le spese di progettazione e consulenza.

“Questa misura rappresenta una grande opportunità – dichiara l’assessore Battaglia – per il rilancio delle nostre strutture ricettive e per il miglioramento dei servizi turistici offerti ai visitatori. Grazie a questi contributi, sarà possibile ammodernare gli impianti, potenziare l’offerta turistica e migliorare la competitività delle nostre strutture. Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro con degli esperti che daranno maggiori informazioni sulle modalità del bando”.