San Martino, rischio crollo degli alberi: si fa sentire il Movimento 5 Stelle

Randazzo: “Chiediamo interventi tempestivi”

PALERMO, 8 gennaio – Il tratto di strada compreso tra la città di Palermo e la borgata di San Martino delle Scale è sempre al centro del dibattito politico locale a causa dei continui pericoli che lungo la strada si incontrano.

Tralasciati momentaneamente i tanti rischi di incendio, che caratterizzano la zona soprattutto nel periodo estivo, a tenere banco adesso ci sono i continui crolli di alberi, che, a causa delle intemperie, vengono divelti causando rischi enormi per l’incolumità pubblica, oltre che dei notevoli ostacoli per la viabilità stradale.

Dopo le forti proteste di residenti ed utenti, a farsi sentire è Antonino Randazzo, consigliere comunale di Palermo, del Movimento 5 Stelle.

"Con una nota urgente inviata al sindaco di Palermo e all’amministrazione comunale – scrive in una nota diffusa alla stampa – abbiamo sollecitato l’avvio di sopralluoghi, verifiche e interventi tempestivi in via San Martino, nel tratto di strada lato Palermo, che collega con Piano Geli. In quest'area, infatti, si susseguono continui episodi di crollo di alberi, danneggiati a seguito dell'incendio del luglio 2023, l'ultimo dei quali si è verificato proprio nella giornata di ieri l’altro, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini.

Abbiamo rappresentato con forza la necessità di interventi immediati, al fine di tutelare la sicurezza pubblica ed un’accurata valutazione delle condizioni degli alberi e una rapida attuazione delle misure necessarie per evitare ulteriori pericoli per la comunità".