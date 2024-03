Amministrative 2024, Filippo Parello ''in pole'' per la carica di candidato sindaco

Prove di “campo largo” tra PD e M5S in atto, ma non ancora concluse

MONREALE, 25 marzo – Il primo effetto che ha ottenuto l’articolo che abbiamo pubblicato ieri sullo stato attuale della situazione politica monrealese, che ha fatto tanto discutere, in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno, è quello di avere impresso un’accelerata alle prese di posizione.

Ieri avevamo scritto di un dato incontrovertibile. Cioè che, alla data odierna non esiste alcuna candidatura ufficiale concorrente a quella del sindaco Alberto Arcidiacono. Lo abbiamo fatto con uno stile insolito, scegliendo una strada sempre efficace: quella dell’ironia, avvalorata dall’improbabile foto di Arcidiacono raffigurato nei panni (fortunatamente desueti) di Rocky Balboa.

Oggi arriva la notizia che le prove di “campo largo” sono in atto, ma non ancora definite. Le interlocuzioni attuali vedono infatti protagonisti i coordinatori provinciali dei due partiti: Steni Di Piazza (M5S) e Rosario Filoramo (PD). Attualmente, come fanno sapere i pentastellati di Monreale, il candidato “in pectore” è Filippo Parello (nella foto), 57 anni, ingegnere, primo dei non eletti alle amministrative del 2019 nella lista 5 Stelle.

A questo punto, però, la palla torna nella metà campo dei Dem, che devono decidere se aggregarsi alla scelta del Movimento 5 Stelle, o esprimere un loro candidato, di sostanza o di bandiera che sia. In caso contrario, però, da quello che è dato sapere, la corsa dei grillini dovrebbe continuare ugualmente con Parello candidato sindaco, a prescindere dall’accordo con i Democratici.