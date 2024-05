Amministrative 2024, ecco gli assessori designati da tutti i candidati sindaci

Sono tre per ciascun candidato, dopo il primo turno il resto della squadra assessoriale

MONREALE, 15 maggio – Al momento della presentazione della propria candidatura, come è noto, per ogni aspirante sindaco, scatta l’obbligo di designare i nomi di almeno tre assessori per comporre la propria giunta comunale.

I candidati che dovessero arrivare al ballottaggio o il candidato che dovesse essere eletto al primo turno potranno poi nominare gli assessori mancanti per completare la loro squadra assessoriale.

Questi i nomi designati oggi:

Alberto Arcidiacono (La Nostra Terra, Democrazia Cristiana, Il Mosaico, Alberto Arcidiacono Sindaco - Marco Intravaia per Monreale): Roberto Gambino, Marco Intravaia, Giovanni Vaglica

Lillo Sanfratello (Partito Democratico): Fabio Zanetti, Elena Milletarì, Biagio Cigno

Natale Macaluso (Fratelli d’Italia): Sebastiano Raciti, Carolina Varchi, Giampiero Cannella

Filippo Parello (Movimento Cinque Stelle – Sud chiama Nord Libertà): Giuseppe Romanotto, Marco Trapanese, Gaetano Aurelio Bombagini.