Amministrative 2024, Sanfratello: ''Candidatura FdI? Per un progetto alternativo noi non siamo stati messi alla porta da nessuno''

Amministrative 2024, Sanfratello: ''Candidatura FdI? Per un progetto alternativo noi non siamo stati messi alla porta da nessuno''

“Dalla Rocca a salire nessuno che si richiami ai valori ed alla tradizione della sinistra stavolta sarà disposto a prendere abbagli”

MONREALE, 1 maggio – “Apprendiamo con favore la notizia che Fratelli d’Italia a Monreale avrà un proprio candidato sindaco e una propria lista, come alternativa al restante centrodestra che continua a sostenere il sindaco uscente”. Lo dice Lillo Sanfratello, candidato sindaco del Partito Democratico.

“Con Arcidiacono restano comunque la DC di Totò Cuffaro. Restano le liste in cui sono disseminati i candidati di Forza Italia e legati ai suoi parlamentari; Soprattutto resta la lista del già deputato (fino a ieri) di FdI, Marco Intravaia, che inizialmente aveva perfino fatto stampare i materiali elettorali proprio con il simbolo del partito della Meloni.

Infine, - prosegue Sanfratello - sia chiaro che di sinistra con Arcidiacono non c’è nemmeno l’ombra. Anzi, sono certo che, dalla “Rocca” a salire, nessuno che si richiami ai valori ed alla tradizione della sinistra stavolta sarà disposto a prendere abbagli.”

Poi la stoccata conclusiva del candidato del PD: “Noi non abbiamo atteso di essere messi alla porta per costruire un progetto alternativo. Abbiamo l’ambizione genuina di ricostruire almeno una sana dialettica democratica che argini il trasformismo che ha imperato in questi anni. Restiamo la casa di chi non si rassegna e persegue la via sana di una giusta alternativa democratica”.