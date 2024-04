Amministrative 2024, FdI si sgancia dalla lista Intravaia: a sostenere Arcidiacono le liste potrebbero essere cinque

Lo conferma il coordinatore provinciale Roul Russo: “Vogliamo correre sotto il simbolo del nostro partito”

MONREALE, 5 aprile – Alla vigilia della presentazione ufficiale della (ri)candidatura a sindaco di Alberto Arcidiacono, annunciata ieri in grande stile e sostenuta da quattro liste, si apre una questione, che solo i numeri del voto del prossimo mese di giugno potranno dire se di piccolo o di grande cabotaggio.

Con un comunicato diffuso ieri agli organi di informazione il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, senatore Raoul Russo, ha annunciato il sostegno del suo partito alla candidatura di Arcidiacono, con una lista.

Fin qui nulla di strano, considerato che il partito ha sostenuto da sempre l’azione dell’attuale sindaco. Ma a far dire “ma” c’è il fatto che una componente (numerosa) di FdI è schierata in prima persona o di riflesso nella lista “Alberto Arcidiacono Sindaco - Marco Intravaia per Monreale”, nella quale (lo dice il nome stesso) il leader è lo stesso Intravaia, da cinque anni presidente del Consiglio comunale, da poco meno di due deputato all’Ars, nonché uomo di fiducia dell’ex presidente della Regione, Nello Musumeci (oggi ministro per la Protezione Civile) e recordman di voti alle ultime regionali proprio nella fila di Fratelli d’Italia.

La cosa che ha dato da pensare, a seguito delle dichiarazioni del senatore Russo, è che Fratelli d’Italia non solo sosterrà Arcidiacono, ma, così come dice, dovrebbe farlo con una lista recante il simbolo del partito. Differente da quella di Marco Intravaia, andandosi ad aggiungere alle quattro già in lizza e facendole, pertanto, diventare cinque.

Era stato impossibile, effettivamente, non chiedersi come mai la corsa della lista Intravaia in queste amministrative avvenisse senza il simbolo del partito del quale lui è figura di rilievo. Così come, parallelamente, nei giorni scorsi era impossibile non chiedersi come mai un partito forte ed in salute come FdI decidesse di partecipare alla competizione monrealese senza il proprio simbolo in un comune importante come quello normanno, secondo per grandezza solo a Bagheria in provincia di Palermo in questa tornata elettorale.

Dal canto suo, il senatore è stato chiaro: “A Monreale – ha detto Russo a MonrealeNews – Fratelli d’Italia sosterrà con una propria lista la ricandidatura del sindaco uscente Alberto Arcidiacono. In tanti volevano sostenerne l’azione e volevano farlo sotto il simbolo di un partito forte come il nostro”. Tra il dire ed il fare, però – come sanno tutti – c’è di mezzo il mare e certamente ci sarà bisogno di tutto l’impegno degli uomini di partito di FdI per fare una lista e farla competitiva, che è cosa più difficile.

Sul fronte Intravaia, al momento non c’è stata finora una reazione ufficiale alla presa di posizione di Russo. Qualora ci dovesse essere, ovviamente, non avremo difficoltà a darne notizia. Quel che filtra èp solo un po’ di freddezza, confermata dal fatto che domani pomeriggio alla “convention” di Arcidiacono, in programma al Collegio di Maria, il partito meloniano non dovrebbe essere rappresentato ufficialmente. Se perché in attesa di chiarimenti o per intercorse frizioni lo scopriremo presto.