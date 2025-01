I mille problemi di Strazzasiti, i residenti lamentano il loro stato di abbandono

Numerose le criticità della zona, soprattutto per quel che riguarda la viabilità

MONREALE, 12 gennaio – Criticità diffuse che affliggono una zona densamente popolata, ma nella quale i disservizi sono numerosi. Parliamo dei problemi di Strazzasiti, a pochi chilometri dal centro abitato di Monreale.

Stanchi di vivere ogni giorno in mezzo a tante difficoltà logistiche, i residenti, attraverso una pagina social, sollevano ancora una volta diversi problemi con i quali sono costretti quotidianamente a dover fare i conti. Lo fanno – scrivono – per “risvegliare le coscienze di chi amministra".

Nessuna pulizia dei bordi stradali, eccezion fatta per quella effettuata attraverso sporadici interventi dei residenti, sede stradale in progressivo peggioramento a causa dei movimenti franosi. Nessuna illuminazione pubblica, nonostante la zona sia densamente abitata.

Così come non c’è traccia di conduttura fognaria che raccordi le fosse settiche.

Ad aggravare la situazione i pochi canali (sottopassi di scolo) che sono totalmente ostruiti e compromettono il corretto deflusso delle acque piovane, che si riversa in strada danneggiando il manto stesso.

“Il tratto di strada che da Fiumelato conduce alla zona – aggiungono – sta collassando ma nessuno vede. I lavori per la fibra hanno lasciato solchi, mettendo a rischio l'incolumità in particolare dei motociclisti, ma nessuna verifica dei lavori è stata svolta, visti i risultati. Insomma per concludere gli anni passano l'incuria resta”.