Monreale, poco più di 1600 euro raccolti dopo il furto del Fiat Doblò di Lorenzo Campanella

Il mezzo è stato ritrovato, ma gravemente danneggiato

MONREALE, 14 gennaio – Dopo il furto del Fiat Doblò che serviva per gli spostamenti di Lorenzo Campanella, 37enne colpito da una grave patologia cerebrale che lo rende totalmente disabile, si è messa prontamente in moto la macchina degli aiuti alla famiglia.

L’ex consigliera comunale Letizia Sardisco aveva aderito alla proposta lanciata dal sindaco Alberto Arcidiacono di promuovere una raccolta fondi per poter restituire alla famiglia un nuovo veicolo, che era l'unico mezzo che permetteva a Lorenzo di potere effettuare gli spostamenti per incontrare i propri amici e per recarsi alle visite mediche ed effettuare le sue cure.

Sono stati numerosissimi i concittadini che hanno contribuito alla raccolta online, così come fattiva è stata anche la collaborazione dell’assessore alla Protezione civile Giuseppe Di Verde e del consigliere comunale Silvio Terzo con l’associazione ASFA.

Nel frattempo il veicolo gravemente danneggiato è stato ritrovato dai carabinieri e i soldi raccolti, per un totale di 1.626,71 euro, serviranno a contribuire alla riparazione del mezzo. La consegna è avvenuta stamane a Rita Mattaliano, madre di Lorenzo, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, di Letizia Sardisco e Giuseppe Di Verde. La famiglia ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutta la comunità monrealese per la solidarietà dimostrata.

“Siamo immensamente grati per il contributo economico che permetterà di sollevarci dalla gran parte delle spese di riparazione del veicolo – hanno dichiarato i genitori di Lorenzo – il furto del mezzo ci aveva gettato nello sconforto per l’impossibilità di garantire a nostro figlio, la cui vita è già gravemente limitata, le cure minime e il contatto con il mondo esterno. Ciò che ci ha commosso più di ogni altra cosa è stato l’interesse da parte di tutti. Questa solidarietà non ci ha fatto sentire soli e ci ha permesso di non perdere la fiducia in un momento per noi davvero difficile. Grazie a tutti”.