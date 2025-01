Monreale alla Bit, coinvolgimento degli operatori economici

Predisposto un avviso pubblicato sul sito istituzionale

MONREALE, 16 gennaio – L’assessorato al Turismo del Comune ha indetto una selezione rivolta agli operatori economici monrealesi interessati a partecipare alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano che parte il 9 Febbraio 2025.

L’avviso è pubblicato sul sito www.comune. monreale.pa.it e fa seguito al lavoro svolto dall’assessore al Turismo Nadia Battaglia finalizzato a promuovere la città nel contesto internazionale. È questo uno dei principali obiettivi dell’amministrazione Arcidiacono, si legge in una nota, che sta preparando la sua partecipazione ad una delle borse internazionali del turismo che è proprio la bit di Milano dove confluiscono ogni anno operatori turistici di tutto il mondo.

Il Comune di Monreale, oltre al suo grande e prezioso patrimonio, primi fra tutti il celebre Duomo ed il suo nuovo museo multimediale, intende promuovere quest’anno le eccellenze locali all’interno dell’area espositiva dedicata.

Pertanto, l’assessore Nadia Battaglia insieme agli uffici ha predisposto un avviso, rivolto agli operatori economici: ceramisti, mosaicisti, panettieri e produttori di olio e vini, biscotti, sfincione, per esporli nell’importante vetrina, le loro tipicità e specialità e contestualmente sta coordinando il progetto grafico per promuovere i nuovi percorsi turistici.