Quartiere Carmine: i lavori sono finiti da poco, ma le basole sono già traballanti

In via sant’Anna e in via del Carmine affiorano i primi problemi. LE FOTO

MONREALE, 29 gennaio – Sinceramente ci saremmo aspettati una durata maggiore. E certamente se lo sarebbero augurato pure i residenti. Soprattutto dopo tanto penare.

Si sono conclusi da pochi mesi gli annosi lavori nel quartiere Carmine, finalizzati alla riqualificazione di una delle zone più antiche del centro abitato monrealese e già, purtroppo, come testimoniano le foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo, alcune basole sono alquanto malmesse.

Per carità: nulla di irreparabile, ma sinceramente ci sembra trascorso troppo poco tempo perché il risultato sia questo. Le foto sono relative alla via Sant’Anna ed alla via del Carmine, ma non è escluso che qualche “balata” sia traballante pure altrove.

Non un bel biglietto da visita per il quartiere, finalmente di un altro aspetto rispetto al periodo precedente ai lavori, ma soprattutto una beffa per i residenti che per arrivare al colpo d’occhio che presenta oggi la zona, hanno dovuto passare le pene dell’inferno e per molto tempo, in termini di disagi e di disservizi.

I tecnici del comune, senza dubbio, non hanno bisogno dei nostri consigli, ma predisporre una rapida ricognizione delle strade e delle loro condizioni, probabilmente non sarebbe una cattiva idea. Magari aggiungendovi degli efficaci interventi di riparazione. Prima che sia tardi, prima che tutti i sacrifici si rivelino vani.