Bit di Milano, successo per lo stand di Monreale

MILANO, 11 febbraio – "Anche Monreale ha partecipato alla Bit di Milano con un proprio stand, che ha riscosso un grande successo di pubblico. (…)

(…) Operatori e visitatori, attratti dal volto magnetico del Cristo Pantocratore, hanno avuto modo di scoprire le altre innumerevoli risorse che il territorio conserva: i siti monumentali, quelli naturalistici, i prodotti enogastronomici, fra cui il pane, l'olio e il vino, le ceramiche e i mosaici". Il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia ha così commentato i risultati della Sicilia alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, cui ha partecipato insieme al presidente della Regione Renato Schifani.

"Un ottimo lavoro svolto dal presidente della Regione Renato Schifani e dal Governo regionale per promuovere l'immagine di tutta la Sicilia. - aggiunge - Un'occasione per inserire una marcia in più al turismo siciliano, che sta vivendo un momento felice di grande espansione e capacità attrattiva, anche rispetto ai propri competitor diretti. È questa la strada giusta su cui procedere per internazionalizzare ancora di più la domanda".