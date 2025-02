Serata da sold out per l’artista di Raiuno, che non ha deluso le aspettative

MONREALE, 22 febbraio – Teatro pieno e applausi convinti ieri sera al cinema Imperia per Emanuela Aureli, che con un apprezzatissimo “one woman show” ha brillantemente intrattenuto il pubblico con le sue innumerevoli imitazioni.

Nel corso dello spettacolo intitolato “Mamma ho perso… l’Aureli”, infatti, la celebre imitatrice umbra, nota anche per il suo importante ruolo di “coach” nel programma di Raiuno “Tale e quale show”, al fianco di Carlo Conti, ha dato voce ad una serie di personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo in generale, accompagnata con la chitarra dal bravissimo maestro Giandomenico Anellino.

Sul palco sono idealmente saliti, accanto a lei, artisti e cantanti di fama internazionale: Al Bano e Orietta Berti, Mahmoud, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Pino Daniele, i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Celine Dion, Il Volo, Noemi, Iva Zanicchi, Anna Oxa e tanti altri che hanno strappato gli applausi del pubblico, ancora una volta numeroso.

Brillante e ironica, la Aureli si è prodotta in tanti e repentini cambi di voce che hanno divertito. Lo spettacolo rappresentava uno degli eventi di punta del cartellone allestito dall’amministrazione comunale, sotto la direzione artistica di Toti Mancuso, per dare vita a questa seconda stagione di vita del cine teatro Imperia dopo la sua riapertura.