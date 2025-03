Monreale, serata danzante abusiva: la Polizia sequestra un locale

Erano circa 200 gli avventori. Denunciati i titolari

MONREALE, 3 marzo – Negli scorsi giorni, a seguito di stringenti controlli amministrativi effettuati da personale della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, unitamente a quello del Commissariato “Porta Nuova”, (…)

(…) la Polizia di Stato ha effettuato il sequestro preventivo di una porzione di un locale di Monreale ove era in corso di svolgimento una serata danzante non autorizzata.

Per la stessa violazione, penale, sono stati denunciati i titolari del locale. I poliziotti, dapprima fingendosi avventori, avevano poi effettuato un accesso ispettivo, verificando come l’area ristorante del locale fosse stata trasformata in una vera e propria sala da ballo, con lo spostamento ai lati di sedie e tavoli ed alla presenza di DJ, strumentazione e consolle musicale.

La serata danzante, per altro ampiamente pubblicizzata attraverso i social nei giorni precedenti, si stava svolgendo alla presenza di circa 200 persone, in difetto della prescritta licenza del questore e quindi in mancanza del prescritto parere della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come previsto per i locali che svolgono tale attività.

Gli agenti,quindi, hanno proceduto al sequestro preventivo, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, della strumentazione musicale e della pista da ballo ed alla denuncia dei titolari, responsabili di apertura abusiva di locali di pubblico spettacolo e di trattenimento.