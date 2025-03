I servizi di assistenza ai disabili delle scuole superiori competono alla Città Metropolitana

"Noi, quelli che spettano al Comune li abbiamo sempre garantiti"

Riceviamo e pubblichiamo...

Egregio direttore,

in merito alla notizia riportata sul suo giornale relativa alla difficoltà di garantire assistenza agli studenti che ne hanno diritto durante le gite scolastiche e nelle attività laboratoriali, vorrei fare chiarezza rispetto all’opinione che possono averne i lettori.

I problemi da lei descritti riguardano un istituto superiore la cui competenza, come giustamente scritto nell’articolo, è della Città Metropolitana. Al Comune, guidato dal sindaco Alberto Arcidiacono e in modo particolare all’assessorato che mi pregio di guidare, spetta l’onere di provvedere a tali necessità nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Grazie anche agli uffici e al dirigente dell’area, nonostante le enormi difficoltà economiche, fino ad oggi siamo riusciti a garantire a tutti gli alunni i servizi anche durante le gite o i laboratori. Questa breve nota solo per sottolineare che il Comune - per quanto di sua competenza - è riuscito a garantire pari opportunità agli studenti che frequentano le scuole monrealesi.

* assessore al Welfare del Comune di Monreale