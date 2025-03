Partecipata ieri la passeggiata fotografica organizzata da BCsicilia Monreale

Le foto saranno esposte nella pagina facebook dell’associazione. LE FOTO

MONREALE, 17 marzo – È stata molto partecipata la passeggiata fotografica organizzata ieri mattina da BCsicilia Monreale attraverso i quartieri storici della cittadina normanna.

Iniziativa di punta del contest fotografico " {Fotografi[(a)mo]nreale}", promosso dall'associazione monrealese per celebrare la Giornata nazionale del paesaggio, il trekking urbano è stato guidato da Andrea Arcangelo e raccontato in itinere da Caterina Giordano e Romina Lo Piccolo, del gruppo direttivo.

Partendo da piazza Guglielmo, il gruppo si è spostato per fotografare scorci dei quartieri Ciambra, Carrubella, Pozzillo, Bavera, San Vito e Carmine, fino a alla stupefacente sorgente dei "Tre canali", una fonte verdeggiante nascosta dallo sviluppo edilizio.

Le foto scattate dagli appassionati di fotografia saranno pubblicate sulla pagina facebook di BCsicilia Monreale ed esposte nell'ambito della mostra, "Monreale tra paesaggi e passaggi", tra i prossimi appuntamenti dell'agenda dell'associazione.

Entusiasti dell'esperienza gli organizzatori e i partecipanti, per il clima di condivisione creatosi e per l'adesione al desiderio di conoscere e vivere la bellezza del paesaggio.