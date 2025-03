San Giuseppe, entusiasmo per i festeggiamenti a Pioppo ed Aquino

Alta l’affluenza in entrambe le frazioni per le iniziative per la ricorrenza del 19 marzo. LE FOTO

MONREALE, 21 marzo - Da Pioppo ad Aquino: anche e soprattutto nelle frazioni la ricorrenza di San Giuseppe è tra le più sentite dalla cittadinanza.

A Pioppo, l’intera giornata di mercoledì è stata dedicata ai festeggiamenti per San Giuseppe. Partendo dall’alborata delle 7:30, la comunità pioppese si è riunita in preghiera nelle prime ore del mattino. Dopo la messa pomeridiana - con annessa benedizione a tutti i papà - è partita la vera e propria processione del simulacro del patriarca sulla vara, terminata con uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha mandato in visibilio tutta la popolazione pioppese. Presso i tre altari, allestiti sotto la supervisione del parroco della chiesa di Sant’Anna Nicolò Napoli, inoltre, è stato possibile poter degustare una serie di pietanze tipiche.

Anche ad Aquino sono state diverse le iniziative proposte per la ricorrenza. A partire dalla mattinata, con una “Fiera del Libro” riservata agli alunni del plesso di Aquino della scuola primaria “Guglielmo II”. Nel pomeriggio, poi, con il sottofondo musicale della banda musicale della frazione, è stata tenuta una messa in piazza da don Piergiorgio Pizzo, parroco della chiesa di San Giuseppe di Aquino. Al termine di questa, ai presenti è stato distribuito il pane benedetto durante la liturgia: in più, in degli stand appositi, è stato possibile assaggiare pezzi di sfincione.

Tutte le iniziative di mercoledì 19 sono state un antipasto dei festeggiamenti in programma per la ricorrenza dj San Giuseppe, organizzati dalla compagnia dei Fratelli Missionari per la Misericordia. Domani sabato 22, infatti, è prevista la “Partita dell’amicizia” al campo Giotti tra le due formazioni giovanili della frazione, con la presenza del vescovo di Monreale Gualtiero Isacchi. Alle 18:30, invece, Salvo Cambria terrà uno spettacolo in Piazza Aquino assieme a Tony Carbone. Il programma si chiude domenica con diverse iniziative in piazza: una sagra riservata alle sfince di San Giuseppe, alcuni mercatini dell’usato, una fiera del libro riservata sia a bambini che ad adulti e uno spazio dedito alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue a cura di ADIS Palermo.