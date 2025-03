Asili nido, da domani il via alle iscrizioni

Ci sarà tempo fino al 9 maggio

MONREALE, 25 marzo – Al via da domani le domande per iscrivere i propri figli all’asilo nido comunale “Giaccone” e i micronidi privati convenzionati per l’anno educativo 2025/26. Ci sarà tempo fino alle ore 14 del 9 maggio. A darne notizia è l’assessore ai Servizi Sociali, Riccardo Oddo.

La modalità è quella online, all'indirizzo asilo.nido@comune.monreale.pa.it o di persona, recandosi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione (via Venero n.117). L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Monreale.

“Questo avviso – si legge in una nota dell’ufficio stampa del comune – segue l'approvazione delle nuove quote di compartecipazione da parte della giunta. Un lavoro sinergico della Prima Commissione consiliare presieduta da Valeria Giardi e della Quarta commissione presieduta da Piero Venturella che ha portato alla revisione del regolamento degli asili nido, per adeguarlo alle esigenze delle famiglie”. “L'amministrazione comunale - ha dichiarato l’assessore Oddo – e le commissioni, continuano a lavorare per migliorare i regolamenti”.