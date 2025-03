Tante risate ieri sera al cinema Imperia con Paolo Migone

Il comico toscano ha portato il suo spettacolo "Completamente Spettinato"

MONREALE, 30 marzo - Un'ondata di risate ha travolto ieri sera il teatro Imperia, con il pubblico che ha riempito in ogni ordine di posto la sala per assistere allo spettacolo "Completamente Spettinato" di Paolo Migone.

L'evento, organizzato dall'assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale, ha registrato un successo di pubblico straordinario, confermando l'apprezzamento per l'umorismo graffiante e originale dell'artista.

Il direttore artistico Toti Mancuso ha introdotto Migone sul palco, dando il via a due ore di puro divertimento. Il comico toscano ha ringraziato il sindaco Alberto Arcidiacono, l'assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco, il direttore artistico Toti Mancuso e l'intero staff tecnico del teatro per la calorosa accoglienza.

La platea ha risposto con applausi scroscianti e risate contagiose alle battute e alle gag di Migone, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico e irriverente.

L'assessore allo Spettacolo del Comune di Monreale Salvo Giangreco ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento, ringraziando il pubblico per la partecipazione entusiastica.