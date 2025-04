Monreale all’Expo 2025 di Osaka con l’opera collettiva “Un Tocco di Pace”

È stata realizzata da 12 ceramisti siciliani e altri artisti

MONREALE, 10 aprile – Grande emozione e orgoglio per la comunità di Monreale in occasione dell’inaugurazione dell’opera “Un Tocco di Pace”, un’installazione artistica realizzata da 12 ceramisti siciliani e altri artisti che sarà esposta all’Expo 2025 di Osaka.

Firmata da il Made in Sicily, il progetto di Giovanni Callea e Davide Morici, è stato realizzato con la supervisione artistica del maestro Domenico Boscia ed il contributo di 12 artisti e ceramisti siciliani. Tra i protagonisti di questo significativo progetto figura il maestro Nicolò Giuliano, rinomato ceramista di Monreale.

L’opera, dal suggestivo titolo “Una mano d’oro che poggia sul mare”, è stata presentata oggi alla presenza, tra gli altri, dell’assessore al Turismo del comune di Monreale Nadia Battaglia, che ha espresso il suo vivo apprezzamento per l’iniziativa e per il talento degli artisti coinvolti. L’Assessore Battaglia ha portato i saluti dell’amministrazione che ha patrocinato l’iniziativa.

“La presenza del maestro Nicolò Giuliano, con la sua riconosciuta expertise nel campo della ceramica artistica, arricchisce ulteriormente il valore culturale e identitario dell’opera. La sua partecipazione testimonia la vivacità e l’eccellenza della tradizione ceramica di Monreale, un’arte che affonda le radici nella storia della Sicilia e che continua a esprimersi con originalità e maestria.”

L’opera “Un Tocco di Pace”, che unisce la creatività di diversi talenti siciliani, si appresta ora a intraprendere il suo viaggio verso Osaka, dove rappresenterà un autentico pezzo di Sicilia e di Monreale, portando con sé un messaggio di pace e collaborazione artistica.