Adesione alla rete dei Musei Comunali, Monreale avvia le procedure

L’assessore Fabrizio Lo Verso invita gli uffici ad attivarsi

MONREALE, 16 aprile – Ha avuto il positivo effetto di fare da sprone l’articolo pubblicato domenica scorsa da Monreale News (leggilo qui) sulla mancata adesione di Monreale alla “Rete dei Musei Comunali” attivata da Anci Sicilia.

Dentro questa efficace organizzazione, che conta sull’adesione di circa un centinaio di comuni in tutta l’Isola, infatti, non compare il nome del nostro. Adesso, però, opportunamente, l’assessore alla Cultura Fabrizio Lo Verso ha preso l’iniziativa di orientarsi decisamente in tal senso, dando mandato agli uffici di avviare le procedure necessarie.

Con una nota indirizzata al dirigente dell’area Promozione sociale e territoriale, Pietro Bevilacqua e all’assessore al Turismo Nadia Battaglia, Lo Verso dà mandato agli uffici di intraprendere la strada dell’adesione.

“La rete – scrive Lo Verso – rappresenta un’opportunità strategica per la promozione turistica e culturale dei territori, permettendo l’accesso a progettualità condivise, finanziamenti specifici e circuiti regionali e nazionali di valorizzazione”. Nella missiva, Lo Verso afferma di ritenere opportuno “aderire alla ‘Rete dei Musei Comunali della Sicilia’, al fine di rafforzare l’identità culturale di Monreale nel contesto regionale e nazionale, attraverso la valorizzazione del Museo Multimediale “La Fabbrica di Guglielmo II”.