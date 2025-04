Anche il liceo Basile ricorda le giovani vittime: corteo silenzioso nel luogo della strage

I ragazzi dell’istituto monrealese si sono radunati in via D’Acquisto, posando fiori e appendendo striscioni

MONREALE, 30 aprile - Ormai da qualche giorno Monreale si è fermata: il cuore pulsante della città ha smesso di battere dopo la strage che ha strappato alla cittadinanza tre giovani ragazzi, Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo.

Dopo le diverse iniziative degli ultimi giorni, anche il liceo Basile ha voluto ricordare le tre vittime, con un corteo silenzioso nel luogo dove si è consumata la tragedia.Gli studenti, partendo dalla sede provvisoria di salita San Gaetano, hanno raggiunto via Benedetto d’Acquisto, appendendo striscioni e lasciando fiori sul luogo della sparatoria, di fronte all’esercizio commerciale del posto.

In un clima commosso ed emozionante, i ragazzi hanno poi fatto partire un applauso per spezzare il silenzio che è piombato nei loro cuori e in quelli di tutti i monrealesi nella notte tra il 26 e il 27 aprile.