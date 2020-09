Domani si rinnova il collegio dei revisori dei conti

Il sorteggio previsto nel corso della seduta del Consiglio comunale

MONREALE, 22 settembre – Sarà effettuato domani pomeriggio, nel corso della seduta consiliare il sorteggio per nominare i revisori dei conti che saranno in carica per il prossimo triennio. Il punto è stato inserito all’ordine del giorno dal presidente del Consiglio, Marco Intravaia.

La seduta è in programma, come di consueto, in aula Biagio Giordano ed avrà inizio alle ore 18. In agenda, oltre alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, spazio pure per le interrogazioni ed interpellanze. Come avevamo reso noto, ieri, infine, il Consiglio affronterà l’argomento della solidarietà al giovane picchiato nei giorni scorsi che versa in condizioni precarie di salute ed è ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo.

La seduta, a causa delle restrizioni dovute al Covid, si svolgerà ancora a porte chiuse.