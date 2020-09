Un Consiglio comunale urgente per parlare dell’avvio dell’anno scolastico

La chiede il gruppo consiliare di Forza Italia

MONREALE, 23 settembre – I consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo hanno presentato un ordine del giorno e chiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale per chiedere che l'amministrazione riferisca in Consiglio sulla attività di ripresa delle attività didattiche in condizione di sicurezza.

I consiglieri comunali lamentano scarsa attenzione dell'amministrazione verso la scuola e le famiglie e soprattutto evidenziano la mancanza di chiarezza circa la disponibilità delle aule dove poter svolgere le lezioni "La scuola è fondamentale per la crescita e la formazione delle nuove generazioni - dichiarano i consiglieri - e troviamo spiacevole che ancora molti studenti vengono privati dell'istruzione. Chiediamo al sindaco di riferire in Consiglio per dare le dovute rassicurazioni in merito al reperimento delle aule e soprattutto per dare certezze alle famiglie che ancora oggi non conoscono dove e come i propri figli inizieranno la scuola. Non mettiamo in dubbio - continuano i consiglieri - cha la situazione emergenziale ha determinato grandi difficoltà, ma già da luglio i dirigenti scolastici avevano trasmesso all'amministrazione il numero degli alunni e delle aule necessarie, in modo da garantire la ripresa già dal 14 settembre come in tutta Italia.



Apprendiamo che dal prossimo lunedì i nostri studenti potranno iniziare la scuola, ma il sindaco non ha chiarito quali locali sono stati individuati e se presentano le condizioni di sicurezza. In più - concludono i consiglieri comunali - è opportuno anche sapere se i locali sono sufficienti in modo da evitare gravi disagi ad alunni e famiglie ed evitare una ripresa scolastica con doppi turni che certamente creano molti disagi. Chiediamo al sindaco ed all'amministrazione di venire in Aula e dare tutti gli opportuni chiarimenti su questa vicenda che sta penalizzando studenti e famiglie".