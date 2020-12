Consiglio comunale, approda in aula la relazione annuale del sindaco

Consiglio comunale, approda in aula la relazione annuale del sindaco

La seduta è in programma domani alle ore 17

MONREALE, 28 dicembre – Tornerà a riunirsi domani pomeriggio il consiglio comunale di Monreale. L’ultima seduta dell’anno è in programma alle ore 17, come di consueto nell’aula consiliare “biagio Giordano” del complesso monumentale Guglielmo II.

All’ordine del giorno il presidente Marco Intravaia ha posto l’approvazione del Piano Finanziario della TARI per l’anno 2020 il documento deve essere approvato entro il 31 dicembre. In agenda pure la relazione annuale del sindaco Alberto Arcidiacono. Va ricordato che, in ottemperanza alle disposizioni governative, finalizzate al contenimento del Covid 19, la seduta si terrà a porte chiuse.